18.09.2024, 15:19
Шторм „Борис“ наводит хаос в Европе: грозит ли опасность Эстонии?
ФОТО: | EPA
В Польше, Чехии, Австрии и Румынии за последние дни шторм унес жизни более 20 человек, и сейчас он приближается к Италии. RusDelfi направил запрос в Агентство окружающей среды, чтобы выяснить, может ли шторм затронуть Эстонию.
Как сообщила ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк, циклон „Борис“ уже ослаб и отступил к территории Италии и Балканских стран. „До региона Балтийского моря он не дойдет“, – заверила эксперт.
В настоящее время в большей части Италии объявлены предупреждения о ливнях и наводнениях.
Самая свежая информация о предупреждениях доступна по ССЫЛКЕ.
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