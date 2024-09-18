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18.09.2024, 15:19

Шторм „Борис“ наводит хаос в Европе: грозит ли опасность Эстонии?

 
Последствия наводнения. Польша. 18 сентября
Последствия наводнения. Польша. 18 сентября
ФОТО: Michal Meissner | EPA

В Польше, Чехии, Австрии и Румынии за последние дни шторм унес жизни более 20 человек, и сейчас он приближается к Италии. RusDelfi направил запрос в Агентство окружающей среды, чтобы выяснить, может ли шторм затронуть Эстонию.

Как сообщила ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк, циклон „Борис“ уже ослаб и отступил к территории Италии и Балканских стран. „До региона Балтийского моря он не дойдет“, – заверила эксперт.

В настоящее время в большей части Италии объявлены предупреждения о ливнях и наводнениях.

Самая свежая информация о предупреждениях доступна по ССЫЛКЕ.

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