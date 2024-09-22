ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Пасмурно и дождливо: осень в Эстонии вступает в свои права

Понедельник, 23.09

Ночью: Ожидается погода с небольшой переменной облачностью без осадков. Местами будет туман. Ветер будет переменным, на побережье будут преобладать юго-восточные и южные ветра со скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+6, на побережье до +13°С.

Днем: Пасмурно, без сильных осадков. Юго-восточный и южный ветер дует с 3-9 баллов, вечером на побережье в Вирумаа порывы будут достигать 12 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Вторник, 24.09

Ночью: Ожидается небольшая облачность. Иногда может идти дождь. Ветер юго-восточный и южный, сила ветра 2-8, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха +6..12, на побережье до +16°С.

Днем: Небольшая переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный со скоростью 4-10, днем ​​на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха +18..22°С.

Среда, 25.09

Ночью: Малооблачно без осадков. К утру с остравов придут облака и начнется дождь. Ветер юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 5-11 м/с, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха +10..14, на побережье до +17°С.

Днем: Пасмурная погода с прояснениями. Осадки распространятся из западной Эстонии по всей стране на восток. Ветер южный и юго-западный, будет дуть со скоростью 5-11м/с, на побережье порывы до 14м/с, днем ​​до 17 м/с. Температура воздуха +15...20°С.

Четверг, 26.09

Ночью: Облачность уменьшится. Во многих местах пойдет дождь. Ветер юго-западный и южный со скоростью 5-10м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха +8..13, на побережье до +16°С.

Днем: До полудня местами будет идти дождь, во второй половине дня дождь достигнет островов. Южный и юго-восточный ветра вечером усилятся до 7-10 м/с, на островах и побережье до 9-14 м/с, ожидаются порывы до 20 м/с. Температура воздуха +17..21°С.

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