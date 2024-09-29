ФОТО | Местами в Западной и Северной Эстонии земля побелела. Грозовой фронт движется на восток

В воскресенье синоптик Кайро Кийтсак опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографии града, выпавшего на острове Хиймаа в Палукюла, сообщив о том, что на островах Западной Эстонии град выпал во многих местах.

На острове Сааремаа в Курессааре, как сообщили местные жители, прошел дождь с крупным градом, градины достигали в диаметре 0,8 см.

Под сообщением опубликованы многочисленные фотографии:

Ярвамаа, Нурмси

Рапламаа:

Харьюмаа, Охту

Кулламаа, Ляэнемаа

Около 15 часов град выпал и в столице. Как написал читатель, приславший Maaleht фотографии, в Пыхья-Таллинне град был не очень крупным, 3-4 мм в диаметре.

Как сообщило Агентство окружающей среды, к вечеру воскресенья облака рассеятся и дожди прекратятся. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-11, порывами до 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов.

Выдано предупреждение о сильном ветре на Чудском озере и в Балтийском море.

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