Зима отменяется? Синоптик рассказала, чего нам ждать в ближайшие дни

На прошлой неделе снегопад прошел почти по всей территории Эстонии, распространившись с юго-запада через центральную Эстонию до Харьюмаа и Вирумаа. В этих местах снегопад продолжался несколько дней, не прекращаясь. Местами толщина снега составила 40-50 см.