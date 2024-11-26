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26.11.2024, 18:45

Зима отменяется? Синоптик рассказала, чего нам ждать в ближайшие дни

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Снег в Таллинне..
Снег в Таллинне..
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Снег, выпавший в последней трети ноября, стал для многих неожиданностью, о чем свидетельствует и очень большое количество дорожно-транспортных происшествий. Издание Maaleht решило выяснить, когда в Эстонии ждать новых холодов и снегопадов.

На прошлой неделе снегопад прошел почти по всей территории Эстонии, распространившись с юго-запада через центральную Эстонию до Харьюмаа и Вирумаа. В этих местах снегопад продолжался несколько дней, не прекращаясь. Местами толщина снега составила 40-50 см.

На этой неделе ожидается волна потепления, повсеместно - плюсовая температура днем, в некоторых местах температура воздуха превысит 10 градусов тепла.

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