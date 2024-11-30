ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Встречаем декабрь: сильный ветер, дождь и потепление

В субботу, 30 ноября, край высокого давления распространится от Польши к южным водам Балтийского моря, в то же время зона активного низкого давления переместится к Ботническому заливу и окажет давление и на Эстонию. Ожидается усиление западного и юго-западного ветра с порывами до 15 м/с - сначала на побережье, днем ​в центральной части материковой Эстонии, к вечеру в прибрежных районах порывы усилятся уже до 20 м/с. Из-за повышенной влажности местами пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем ​​+3..+7°С.

В ночь на воскресенье, 1 декабря, погода будет облачной с прояснением. Местами будут идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с с порывами до 15 м/с, на побережье - 9-15 м/с с порывами до 21 м/с, утром немного ослабнет. Температура воздуха - 1..5°С, на островах и побережье - до 7°С.

Ситуация на дорогах (температура в разных местах Эстонии)

Когда ждать снега?

По словам ведущего синоптика Агентства по охране окружающей среды Тайми Пальяку, примерно 4-5 декабря возможна новая волна холода, которая будет сопровождаться снегом и мокрым снегом. Но снежного покрова ждать не стоит, потому что через несколько дней погода, вероятно, снова наступит потепление. Температура будет колебаться в районе 0°С – ночью опускается чуть ниже 0°С, но днем ​​все равно подниматься в плюсовую сторону. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а постоянный снежный покров, вероятно, не появится раньше середины декабря.

Источники: keskkonnaagentuuri ilmateenistus, freemeteo.ee, TarkTee

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