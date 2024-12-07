ПРОГНОЗ | Погода останется спокойной, сильных снегопадов не будет

В субботу (7 декабря) область высокого давления сосредоточится над Россией, но ее край достигнет восточного побережья Балтийского моря. В то же время к Северному морю придет новый активный циклон, который распространится на Балтийское море. Из-за усиливающегося давления юго-восточный ветер будет порывистым, достигая 14 м/с. Сильных осадков не ожидается, но в некоторых местах пройдет легкий снег, на островах — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от -1 до -5°C, на островах до +2°C, днем от 0 до -3°C, на островах до +2°C.