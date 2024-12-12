ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На Эстонию надвигается метель с сильным ветром

В четверг, 12 декабря, ложбина низкого давления сместится с севера России на Эстонию. Начавшийся утром в северной части Эстонии небольшой снег распространится по всей стране. В основном ожидаются осадки в виде снега, на островах и западном побережье в виде снега с дождем. Ветер усилится, на материке северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13, на побережье до 17 м/с, днем до 20 м/с. Начнется метель. С севера начнет поступать холодный воздух, в течение дня температура понизится. На открытом побережье температура воздуха и днем и ночью 0..+3 градуса.