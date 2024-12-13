ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В пятницу во многих местах пройдет снег, высок риск скользких дорог

В пятницу (13.12) впадина низкого давления переместится из Северного залива над Финляндией в Эстонию. Облачность увеличится. Днем местами может выпасть небольшой снег, днем ​​и вечером во многих местах пройдет снег, на островах Западной Эстонии и на побережье также пройдут мокрый снег и дождь. Ветер западный 3-9, днем ​​на побережье порывами до 14 м/с, днем ​​на островах Западной Эстонии и на побережье юго-западный ветер усилится с 6 -12, порывами до 17, вечером 8-14, порывами до 19 м/с. Температура воздуха 0..-4°С, на островах и местами на побережье 0..+4°С.

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В ночь на субботу (14.12) погода будет облачной. В Западной Эстонии дождь, в Центральной и Восточной Эстонии мокрый снег и снег. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 3-9, на побережье до 13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..-3°C в Центральной и Восточной Эстонии, 0..+5°C в Западной Эстонии. Дорожные условия местами опасные!

В субботу ожидается дождь и мокрый снег, вечером снег. Ветер юго-западный и южный, со скоростью 5-10, на побережье до 13 , порывами до 19 м/с. Температура воздуха +1..+5°С, к вечеру в Восточной Эстонии опустится до минусовых значений.

Дорожные условия

Ночью температура порой опускалась до -10 градусов. Дороги скользкие!

Погода в других местах

В Таллиннском аэропорту в пятницу погода пасмурная, пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха от 0 до -2 градусов. Ветер переменных направлений, его скорость до 13 м/с.

Погода в Риге периодами пасмурная, днем ​​порой светит солнце. Температура колеблется от 0 до -1 градуса. Ветер переменных направлений, его скорость до 13 м/с.

В Хельсинки в пятницу погода будет облачной, пройдет снег и мокрый снег. Температура колеблется от 0 до -7 градусов. Ветер переменных направлений, со скоростью до 12 м/с.

Важно!