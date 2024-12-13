БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ЗА РУЛЕМ | Вечером и ночью велик риск гололеда на дорогах!

В западной части страны вечером осадки перейдут в дождь и к ночи сместятся в восточные районы. Несмотря на повышение температуры воздуха, температура дорожного покрытия останется ниже нуля, что создаёт высокий риск образования наледи и гололедицы.

Водителям рекомендуется быть внимательными, избегать резких маневров и выбирать стиль и скорость движения, соответствующие погодным условиям.

Ночью (14.12) ожидается сильная гололедица

В Западной Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег, в Центральной и Восточной Эстонии — мокрый снег и снег. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 3–8 м/с, в начале ночи порывами до 14 м/с, на побережье 8–14 м/с, с порывами до 20 м/с. Температура воздуха составит в Восточной Эстонии от -1 до -3°C, в Западной Эстонии от 0 до +4°C, к утру повсеместно начнёт повышаться. На дорогах ожидается высокая вероятность гололедицы!

В субботу (15.12) будет сильный ветер и осадки

Днём в субботу новый циклон сформируется в центральной части Скандинавии, к вечеру достигнет Ботнического залива и продолжит движение в сторону Эстонии. Облачная погода сохранится. Пройдут дожди и мокрый снег, местами ожидается снег.Юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с, на побережье — до 18 м/с, вечером в районе Рижского залива до 20 м/с.Температура воздуха составит 0…+5 °C, но к вечеру в юго-восточных районах она опустится ниже нуля.

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