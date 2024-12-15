15.12.2024, 09:29
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидается сильный ветер, дорожные условия значительно ухудшатся
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье продолжится колебание плюсовой и минусовой температуры, из-за чего дорожные условия будут крайне плохими. Вместе с тем будет дуть сильный ветер, особенно в прибрежных районах, пишет Maaleht.
В воскресенье погода в Эстонии будет определяться активным вторичным циклоном, который движется на юго-восток через Финский залив и Нарву. На границах этого вихря образуется более холодная воздушная масса.
Уже подписаны?