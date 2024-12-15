ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидается сильный ветер, дорожные условия значительно ухудшатся

В воскресенье погода в Эстонии будет определяться активным вторичным циклоном, который движется на юго-восток через Финский залив и Нарву. На границах этого вихря образуется более холодная воздушная масса.

Ожидается облачная погода, к вечеру с прояснениями. Будет идти снег, мокрый снег и морось, в западной Эстонии пройдут дожди, во второй половине дня на западном направлении осадки станут реже. Ветер северо-западный и северный 4-10 м/с, на побережье до 14 м/с, с порывами до 23 м/с, к вечеру ослабеет до 3-9 м/с, на побережье порывы до 14 м/с, направление ветра поменяется на западное. Температура воздуха -1...+4°C, днем ближе к северу опустится ниже нуля. На дорогах гололедица!