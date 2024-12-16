ВНИМАНИЕ | Дорожные условия становятся все опаснее! Произошло несколько ДТП

Вечером погода будет облачной с прояснениями. Местами выпадает небольшой снег и мокрый снег, а на побережье - дождь. Ветер по-прежнему сильный, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -4..+1, на островах и побережье +2..+6°С. Дороги скользкие!

По всей Эстонии объявлено предупреждение о сильном ветре, включая вторую категорию для Западной Эстонии и островов. Западный и северо-западный ветер порывами до 18 м/с, на островах и побережьях до 25 м/с. Будьте осторожны, сильный ветер ломает деревья, и ветки могут оказаться на шоссе!

Вечером в понедельник и ночью во вторник дороги в Восточной Эстонии будут скользкими. 17 декабря риск скользких дорог возрастет также в Центральной и Западной Эстонии.

Водителям рекомендуется быть внимательными, избегать резких маневров и выбирать стиль и скорость движения, соответствующие погодным условиям.

Наступающей ночью (17.12) Эстония окажется на юго-западной окраине обширной зоны низкого давления. Погода с переменной облачностью. Временами снег и мокрый снег, на побережье дождь, в Восточной Эстонии может быть ветрено. Существует опасность гололеда! Ветер западный 4-10, порывами до 15, западный и северо-западный ветер на островах и побережьях 8-14, порывами до 20 м/с, после полуночи ослабеет, утром вновь усилится на островах до 10-15, порывами до 22 м/с. с. Температура воздуха -4..+1 на островах, +2..+6°С - на побережье.

ДТП

В понедельник около 13:31 произошло дорожно-транспортное происшествие на 89-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в волости Пыхья-Сакалa в Вильяндимаа, когда из-за гололёда грузовик Scania съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял контроль над машиной из-за гололёда. Грузовик съехал с дороги и перевернулся. Груз — множество досок — рассыпался в кювете.

Это был лесной участок дороги, и во время происшествия дорога была скользкой.

Водитель в аварии не пострадал.