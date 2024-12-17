ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Еще несколько дней будет дуть штормовой ветер, ожидается метель

Во вторник, 17 декабря, новая ложбина пониженного атмосферного давления сместится с Финского залива через Эстонию с северо-запада на юго-восток. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах выпадет снег и мокрый снег, в Восточной Эстонии кое-где начнется метель. В Западной Эстонии возможен также дождь. Опасность гололедицы. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами до 16, на островах и побережье 10-16, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 0..+5 градусов.