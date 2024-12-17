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17.12.2024, 09:15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Еще несколько дней будет дуть штормовой ветер, ожидается метель

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Скользкая и заснеженная дорога - самый опасный враг водителя.
Скользкая и заснеженная дорога - самый опасный враг водителя.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

На этой неделе ожидаются осадки как в виде снега, так и мокрого снега, будет дуть штормовой ветер, начнется метель, предупреждает Maaleht.

Во вторник, 17 декабря, новая ложбина пониженного атмосферного давления сместится с Финского залива через Эстонию с северо-запада на юго-восток. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах выпадет снег и мокрый снег, в Восточной Эстонии кое-где начнется метель. В Западной Эстонии возможен также дождь. Опасность гололедицы. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами до 16, на островах и побережье 10-16, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 0..+5 градусов.

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