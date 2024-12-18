ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение: сегодня дорожные условия значительно ухудшатся

В среду утром температура воздуха -2..-7, местами до -10, на побережье островов до +2 градусов. Днем гребень повышенного атмосферного давления сместится с Эстонии в сторону России, во второй половине дня погоду будет определять новая активная область пониженного давления. Начиная с запада облачность уплотнится.