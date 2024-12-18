18.12.2024, 09:14
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение: сегодня дорожные условия значительно ухудшатся
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 18 декабря, значительно холоднее, чем в предыдущие дни. Для материковой части страны выдано предупреждение о большой опасности гололеда, сообщает издание Maaleht.
В среду утром температура воздуха -2..-7, местами до -10, на побережье островов до +2 градусов. Днем гребень повышенного атмосферного давления сместится с Эстонии в сторону России, во второй половине дня погоду будет определять новая активная область пониженного давления. Начиная с запада облачность уплотнится.
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