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18.12.2024, 09:14

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение: сегодня дорожные условия значительно ухудшатся

 
На скользкой дороге можно легко съехать в кювет. Фото иллюстративное.
На скользкой дороге можно легко съехать в кювет. Фото иллюстративное.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня, 18 декабря, значительно холоднее, чем в предыдущие дни. Для материковой части страны выдано предупреждение о большой опасности гололеда, сообщает издание Maaleht.

В среду утром температура воздуха -2..-7, местами до -10, на побережье островов до +2 градусов. Днем гребень повышенного атмосферного давления сместится с Эстонии в сторону России, во второй половине дня погоду будет определять новая активная область пониженного давления. Начиная с запада облачность уплотнится.

После обеда на островах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, к вечеру осадки достигнут Западной Эстонии, перейдут в снег и продолжат распространяться в восточном направлении.

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