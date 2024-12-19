Синоптик Тайми Пальяк рассказала, какой будет погода на Рождество

Области низкого давления принесут в Эстонию шторм, влажные и твердые осадки, юго-западный ветер и температурные скачки вокруг 0°. Условия дорожного движения в такой ситуации плохие.

Сегодня, 19 декабря, возможны кратковременные дожди, однако на материковой части страны во второй половине дня вероятность кратковременных дождей будет меньше. Дует сильный юго-западный ветер. Температура воздуха +3...+7°.

В пятницу вечером ожидается дождь, днем возможны мокрые хлопья. Дуют сильные южные и юго-западные ветры. Температура воздуха +2...+6°. Вечером начнет холодать, ветер поменяет направление на западный и северо-западный, дождь сменится мокрым снегом и снегом, воздух охладится примерно до 0°.

В субботу будет дуть сильный западный ветер, влажность увеличится. Время от времени будут идти дожди: в начале ночи мокрый снег и снег, днем уже новые сильные осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с островов по всей стране, а на восточной окраине выпадает снег. Температура воздуха ночью во внутренних районах страны чуть ниже нуля, днем ​​поднимется до 0...+3°, а на западе — до +6°.

В воскресенье тоже ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха +1...+6°.

В понедельник, 23 декабря, ожидается дождь, а также мокрый снег. Температура воздуха 0...+3, на островах и западной части материка до +5°.

В рождественский сочельник, 24 декабря, местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью -2...+2, днем ​​0...+3°, на островах и побережье до +4° как ночью, так и днем. Юго-западный ветер усилится, выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В первый день Рождества, 25 декабря, будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью ожидается сильный дождь, температура воздуха около 0°. День будет теплым, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха плюсовая.

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