ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На выходных ожидается шторм: ветер поднимется до 25 м/с

В пятницу (20 декабря) частичный циклон с Финляндии будет медленно перемещаться на северо-восток, а на его южной окраине установится переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, к вечеру начиная с северо-запада Эстонии дождь перейдет в мокрый снег и снег.

Ветер юго-западный 6-12, порывами 16, утром на побережье до 18 м/с, около полудня начиная с островов сменит направление на западное и северо-западное и во второй половине дня усилится до 9-15, на побережье порывами до 21 м/с. Температура воздуха +2..+6°С, к вечеру постепенно снизится.