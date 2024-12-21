В Финском заливе в воскресенье ожидаются трехметровые волны

При чередовании минусовых и плюсовых температур на многих водоемах уже образовался слой льда, но он еще слишком тонок для того, чтобы по нему мог идти человек. Выходить на лед в настоящее время крайне опасно. Самая безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для его формирования потребуется несколько недель, когда подряд будут сильные минусовые температуры.