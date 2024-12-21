В Финском заливе в воскресенье ожидаются трехметровые волны(1)
Метеорологическая служба Эстонии прогнозирует на 22 декабря сильный ветер, который может привести к высоким волнам в Финском заливе и на Чудском озере. В Финском заливе высота волн может достигать трех метров, пишет rus.err.ee.
Согласно прогнозу, высота волн в ночь на воскресенье и утром 22 декабря составит в северной части Балтийского моря 2-4 метра, в Финском заливе 1,5-3 метра, в проливе Вяйнамери 0,8-1,6 метра и в Рижском заливе 1,5-2,5 метра.
На Чудском озере ночью прогнозируются волны высотой 0,8-1,6 метра, а днем 22 декабря - до 1,3 метра.
В октябре прошлого года в Финском заливе были зарегистрированы рекордно высокие волны высотой 5,78 метра.
Как сообщал прогноз погоды от Maaleht, в воскресенье (22 декабря) активная область низкого давления достигнет юга Норвегии и расширится своим краем через Балтийское море. Местами ожидаются дожди и мокрый снег, сильный южный ветер, порывами 14, на побережье до 21 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
В ближайшие несколько дней погода будет довольно схожей - сильный ветер и плюсовая температура на термометре. В большинстве районов Эстонии к Рождеству снежный покров не выпадет.