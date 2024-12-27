ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В новом году будет бушевать метель! Ожидаются сильные ветра и холодные воздушные массы

В субботу (28.12) на территории Эстонии сохранится сильный юго-западный поток теплого воздуха. Ночь в некоторых местах будут накрапывать дожди, утром дождь будет более распространен на островах, днем - на материке. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура ночью на материке составит 0...+4°C, днем +2...+5°C, на островах ночью +4...+6°C.

В воскресенье (29.12) новая активная область низкого давления достигнет северо-западного побережья Скандинавии и из-за этого усилятся юго-западные ветры, порывы которых днем достигнут 15 м/с на внутриматериковых районах и 20 м/с на побережье. Погода будет влажной, временами пройдут дожди. Температура воздуха днем +2...+6°C.

В понедельник (30.12) активная область низкого давления переместится через Скандинавию на Кольский полуостров, и на его южной окраине нас ожидает ненастная погода - ночью дождь, утром и днем сильный ливень, как с дождем, так и со снегом. Во второй половине дня дождь прекратится, начиная с северо-запада. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который днем станет западным и северо-западным и останется сильным. Ночью температура составит +2...+6 и утром будет понижаться, начиная от Харьюмаа и Хийумаа, до чуть выше нуля во второй половине дня, а вечером опустится до 0°C.

Во вторник (31.12) область низкого давления останется активной и переместится на север России, но ее юго-западный край сохранит поле давления вокруг Балтийского моря напряженным, а юго-западные и западные ветра сильными, особенно около Финского залива. Временами будет идти снег, но его количество, согласно сегодняшним данным, будет небольшим. Ночью температура понизится до -1...-4°C, на побережье останется чуть выше 0°C, а днем будет около 0...-2°C, на побережье до +2°C.

В новом году будет штормить