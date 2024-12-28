28.12.2024, 09:53
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Дождливо и туманно. Что ждет нас в выходные и в начале новой недели?
ФОТО: | Delfi Meedia
Конец года будет теплым и дождливым. Температура поднимается до +6 градусов.
В субботу со стороны моря приблизится область низкого давления, которая в течение дня распространится на всю странну. Погода пасмурная. Во многих местах пройдет дождь, туман, видимость ниже 200 м. Ветер юго-западный и южный, силой 2-8, вечером на побережье островов ожидаются порывы до 11 м/с. Температура воздуха 2..6°C.
Уже подписаны?