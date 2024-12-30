ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В конце года — погода штормовая! Ожидается сильный снегопад, дорожные условия крайне сложные

В понедельник, 30 декабря, активная область пониженного атмосферного давления смещается со Скандинавии на Кольский полуостров, и на ее южной периферии, в Эстонии, утром и днем пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется, осадки прекратятся.

Будет дуть сильный северо-западный ветер, в течение дня ветер сменит направление на западное, его скорость составит 5-12, порывами до 18, на побережье 8-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 1-5, утром, начиная с Хийумаа и Харьюмаа, начнет понижаться, после обеда будет чуть выше нуля, вечером около 0 градусов. На дорогах увеличится опасность гололеда.