ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Ночью начнется метель, толщина снежного покрова достигнет 20 см, возможна зимняя гроза!

В ночь и день 3 января во многих местах пройдут сильные метели, перемещающиеся по территории страны с запада на восток, местами порывистые. Условия вождения в сильный снегопад и ветер плохие! Прогнозируемое количество снега составляет 7-15 см на севере, местами более 20 см в Южной Эстонии. Снегопад связан с перистыми облаками, развитие которых обусловлено движением арктических воздушных масс над морской водой при плюсовых градусах. Возможна гроза!

Ветер западный и юго-западный, на побережье также северо-западный, со ськоростью 3-9, порывами 13, на побережье 6-13, порывамидо 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами до 0°С.

Во второй половине дня (по состоянию на 16:00) в западной части Эстонии выпадет небольшой снег. Дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах преимущественно соленое, иногда со снегом или соляно-снежной смесью. Температура везде ниже нуля. На подъемах, а также на участках разгона и торможения на перекрестках повышенная скользкость.

По прогнозу синоптиков, вечером во многих местах пойдет снег, после полуночи осадки усилятся. Интенсивные снегопады движутся полосой по всей стране с запада на восток. Температура воздуха -2..-8°С, на побережье порой до 0°С. Ветрено, видимость плохая из-за сильного снегопада. В Северной и Южной Эстонии снежный покров может достигать более 20 см. Дороги скользкие.

Сегодня вечером рекомендуется не выезжать на шоссе. Если поездку перенести невозможно, обязательно выделите на дорогу значительно больше времени, чем обычно, чтобы безопасно добраться до пункта назначения. В заснеженных районах разрешенная скорость движения должна быть значительно снижена, дистанция должна быть больше обычной, а тормозной путь должен быть увеличен.