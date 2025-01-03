ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Снегопад продлится до конца недели, снова похолодает

В пятницу (3.01) новый частичный циклон пройдет над Финляндией по краю низкого давления, охватывающего Северную Европу, и принесет нам снег. Воздушная масса холодная и, перемещаясь над Балтийским морем, интенсивно добавляет влагу с водной поверхности. Густое облако снега движется поясом по земле с запада на восток. Снег выпадет неравномерно, местами до 10 см, местами возможно увеличение высоты снега до 20 см, большая вероятность этого на юге Эстонии. Также возможна метель, поскольку ветер усилится, порывы достигнут 15 м/с, а под кучевыми облаками они будут еще сильнее. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью и днем ​​-1..-7, на побережье островов около 0°С