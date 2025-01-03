ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Cиноптики вынесли предупреждения первой и второй степени: сильный ветер и до 25 см снега!

Предупреждение связано с тем, что к Сааремаа и в окрестности Рижского залива подошла зона плотных снегопадов, которая в течение ночи распространилась по всей стране в северо-восточном направлении.

Предупреждения синоптиков

Первая степень (желтый цвет) — погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием..

Вторая степень (оранжевый цвет) — погода опасна.Следует быть предельно внимательным, имеется вероятность стихийных бедствий.

Третья степень- погода очень опасна.Имеется вероятность природных катастроф. Высокая опасность для жизни.

В Юго-Западной Эстонии ожидаются сильные снегопады. К югу от воображаемой линии Хаапсалу — Пайде ожидается выпадение 10-20 см снега. В Сааремаа и Пярнумаа — до 25 см.

На островах и западном побережье в начале ночи ветер северо-восточного и северного направлений усилится до 21, на Сааремаа и в окрестностях Рижского залива — до 27 м/с. Утром ветер сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. Температура воздуха в ночь на субботу -5..-11, утром местами до -14, на побережье 0..-4°C.

В связи с тяжелыми погодными условиями - продолжающимися интенсивными снегопадами и усилением скорости ветра - Транспортный департамент с 21 часа пятницы установил особый режим обслуживания на дорогах Пярнумаа и Сааремаа. В Пярнумаа и на Сааремаа вся обслуживающая дороги техника выведена на работу, и приоритетной задачей является обеспечение проходимости основных дорог. Вспомогательные дороги и второстепенные дороги местами могут быть труднопроходимыми.

Ожидается, что в связи с плохими погодными условиями особый режим обслуживания дорог в Пярнумаа и Сааремаа будет действовать до 12 часов субботы.

В субботу днем переменная облачность, местами снег, местами метель. Ветер западных направлений 3-9, на побережье преимущественно западный и северо-западный 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -3..-8, на побережье -2..+2°C.