ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Холодно! Кое-где в Эстонии утро началось с -14 градусов

К утру 4 января ночной снегопад утих, небо во многих местах прояснилось. Штормовой ослабевает, но все еще остается сильным. Утренняя и вечерняя температура достигнет -10 градусов, в Восточной Эстонии -14 градусов.
Днем кое-где ожидается снегопад, вечером в северной части Эстонии пройдут более масштабные осадки.Внутри страны ветер западный, умеренный, порывами до 13 м/с, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха -3..-8, на побережье около 0°С.
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Предупреждение
В 4:01 утра сильный снегопад распространился по стране в направлении востока-северо-востока. К югу от Хаапсалу-Пайде ожидается 10-20 см снеэного покрова, в Вильянди и Ярвамаа - до 25 см, в Пярнумаа - до 30 см, местами и выше.
На островах и на западном побережье ночью северо-восточный и северный ветер порывами до 21 м/с, на Сааремаа и в районе Рижского залива до 27 м/с, утром ветер сменится на северо-западный и немного ослабеет.
Во многих местах метель. При сильном снегопаде и ветре видимость плохая и дорожные условия сложные!
В связи с образованием тонкого льда с 11 декабря запрещен выход на лед Чудского озера, Псковского и Теплого озер, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина. Выход запрещен как для пешеходов, так и для транспортных средств.
В целях сохранения жизни запрещается выход пешком и на внедорожниках на лед следующих пограничных водоемов:
Чудское озеро
Псковское и Теплое озера
Озеро Паттина
Озеро Ванику
Озеро Пабра
Озеро Крийва
Дорожные условия
Погода в других местах
В субботу в Хельсинки пасмурно. Температура колеблется от -2 до -4 градусов. Ветер северо-восточный, скорость до 7 м/с.
В Риге температура колеблется от 0 до -5. Ветер переменных направлений со скоростью до 12 м/с. Местами пройдет снег.
Поскольку дорожные условия в эти дни сложные, Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Источники: Служба погоды, freemeteo.ee, TarkTee