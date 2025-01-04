ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Холодно! Кое-где в Эстонии утро началось с -14 градусов

К утру 4 января ночной снегопад утих, небо во многих местах прояснилось. Штормовой ослабевает, но все еще остается сильным. Утренняя и вечерняя температура достигнет -10 градусов, в Восточной Эстонии -14 градусов.

Днем кое-где ожидается снегопад, вечером в северной части Эстонии пройдут более масштабные осадки.Внутри страны ветер западный, умеренный, порывами до 13 м/с, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха -3..-8, на побережье около 0°С.

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Предупреждение

В 4:01 утра сильный снегопад распространился по стране в направлении востока-северо-востока. К югу от Хаапсалу-Пайде ожидается 10-20 см снеэного покрова, в Вильянди и Ярвамаа - до 25 см, в Пярнумаа - до 30 см, местами и выше.

На островах и на западном побережье ночью северо-восточный и северный ветер порывами до 21 м/с, на Сааремаа и в районе Рижского залива до 27 м/с, утром ветер сменится на северо-западный и немного ослабеет.

Во многих местах метель. При сильном снегопаде и ветре видимость плохая и дорожные условия сложные!

В связи с образованием тонкого льда с 11 декабря запрещен выход на лед Чудского озера, Псковского и Теплого озер, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина. Выход запрещен как для пешеходов, так и для транспортных средств.

В целях сохранения жизни запрещается выход пешком и на внедорожниках на лед следующих пограничных водоемов:

Чудское озеро

Псковское и Теплое озера

Озеро Паттина

Озеро Ванику

Озеро Пабра

Озеро Крийва

Дорожные условия

Погода в других местах

В субботу в Хельсинки пасмурно. Температура колеблется от -2 до -4 градусов. Ветер северо-восточный, скорость до 7 м/с.

В Риге температура колеблется от 0 до -5. Ветер переменных направлений со скоростью до 12 м/с. Местами пройдет снег.