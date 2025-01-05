ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Снежная сказка скоро закончится, ожидается оттепель

В воскресенье на севере Эстонии ожидается облачная погода с прояснениями, в других регионах страны будет почти безоблачно. Местами снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на побережье с порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0...-5°С, на побережье островов до +2°С.

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Новая неделя

В первый день следующей недели продолжится похолодание. Ночь на понедельник (6.01) пройдет преимущественно без осадков, при умеренном ветре и морозе, обусловленными гребнем высокого давления. Температура воздуха -6...-11°C, в Вирумаа ночью может опуститься до -15°C. Днем с Северного моря подойдет новая активная система низкого давления, восточный край которой будет интенсивно распространяться в сторону Балтийского моря. Усилится юго-восточный ветер. В течение дня на западе Эстонии пройдут снегопады. Температура воздуха -1...-5°C, на побережье островов около 0°C.

Однако со вторника резко потеплеет, и несколько дней подряд столбик термометра будет показывать положительные значения, достигая отметки в +5 градусов. Ожидается дождь и мокрый снег.

Предупреждение

В воскресенье над Балтийским морем и на севере Рижского залива будет дуть сильный ветер с порывами от 12 до 17 м/с.

Дорожные условия

Погода в других городах

В Хельсинки в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от -2 до -6 °C. Ветер юго-западный до 5 м/с.

В Риге облачно, временами снег. Температура от -2 до -8°С. Ветер юго-восточный до 4 м/с.

Источники: keskkonnaagentuuri ilmateenistus, freemeteo.ee, TarkTee

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