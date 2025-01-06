ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня вечером на Эстонию обрушится еще один сильный снегопад

Сегодня, 6 января, погода будет облачной. Вечером на островах начнется снегопад, который распространится на материк, местами возможна метель. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, его скорость составит 5-9, порывами 12, на островах и побережье 7-13, порывами до 19 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах -1..+1°C.