ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЯНВАРЬ | Синоптики обещают морозы до -20°C

Средняя температура воздуха в январе будет близка к норме (норма –4,7...–0,3 °C). Вторая треть месяца, вероятно, будет холоднее обычного, а последняя треть — чуть теплее. Осадков ожидается в пределах нормы (норма 38–61 мм), в некоторых местах их будет даже больше, в первую очередь в начале и конце месяца.

В первой трети месяца в район Балтийского моря часто будут приходить области низкого давления, что усилит ветер и принесет с собой снег. В случае прихода холодной воздушной массы с северо-запада, добавится влажность с моря, которая в виде плотных дождевых облаков будет двигаться вдоль территории и принесет местами довольно толстый снежный покров, в других местах осадки будут более скромными, но снег синоптики обещают всем жителям Эстонии. Температура воздуха будет минусовой, периодически на материковой части Эстонии температура может опускаться по ночам ниже –10 °C.

7 января область низкого давления принесет более теплую воздушную массу в окрестности Балтийского моря, и температура воздуха поднимется выше 0 °C на несколько дней. Начавшийся сначала снегопад, превратится в дождь.

После этого непродолжительного потепления снова похолодает.

Во второй трети месяца, когда область высокого давления над Скандинавией усилится, наша погода снова станет более зимней. Снегопады и усиление ветров возможны, но маловероятны. Температура воздуха будет минусовой, и в ясные ночи столбик термометра может опуститься ниже –10 °C, не исключены также морозы ниже –20 °C.

В последней трети месяца окрестности Балтийского моря снова могут оказаться в области низкого давления, и тогда дождливые и теплые дни будут чередоваться с более холодными. Осадки будут как в виде снега, так и дождя или мокрого снега, а ветер часто будет усиливаться.

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