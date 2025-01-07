ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Все тает! Дороги очень скользкие, велика опасность гололедицы

Во вторник, 7 января, активная область пониженного атмосферного давления смещается с Северного моря на юг Норвегии, вдоль ее периферии в район Балтийского моря поступает теплая и влажная воздушная масса. Ночью повсеместно шел снег и мокрый снег, после полуночи осадки, начиная с Рижского залива и Южной Эстонии, перешли в дождь. В некоторых местах прошел ледяной дождь, крайне велика опасность гололеда!

Утром обильные осадки выпали в северной и северо-восточной части страны, все тает. Во второй половине погода будет мягкой и сырой, без значительных осадков. Местами туман. Ветер сменит направление на южное и юго-западное и будет дуть со скоростью 5-10, на островах и побережье saartel ja rannikul kuni 12, порывами до 17 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха повысится до +1..+5°C, только в Вирумаа в первой половине дня еще будет ниже 0°C.