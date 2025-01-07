07.01.2025, 09:15
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Все тает! Дороги очень скользкие, велика опасность гололедицы
ФОТО: | Delfi Meedia
На начавшейся неделе температура воздуха будет колебаться от плюса к минусу, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, предупреждает Maaleht.
Во вторник, 7 января, активная область пониженного атмосферного давления смещается с Северного моря на юг Норвегии, вдоль ее периферии в район Балтийского моря поступает теплая и влажная воздушная масса. Ночью повсеместно шел снег и мокрый снег, после полуночи осадки, начиная с Рижского залива и Южной Эстонии, перешли в дождь. В некоторых местах прошел ледяной дождь, крайне велика опасность гололеда!
Уже подписаны?