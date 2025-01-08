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08.01.2025, 09:55

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Оттепель продолжается, на дорогах велика опасность гололеда

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На скользкой дороге можно легко потерять управление и вылететь на обочину.
На скользкой дороге можно легко потерять управление и вылететь на обочину.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Январские морозы нам пока не грозят, и хотя на выходных немного похолодает, на следующей неделе снова оттепель, сообщает Maaleht.

Днем в среду, 8 января, ожидается облачная с прояснениями погода, временами будет идти снег и мокрый снег, в Западной Эстонии также дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-9, на островах и западном побережье усилится до 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+2, на западном побережье островов до +4°C.

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В следующие дни серьезных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха будет колебаться около 0 градусов, только на выходных снова ненадолго опустится ниже нуля. В понедельник снова ожидается оттепель.

Дорожные условия

Из-за оттепели Агентство окружающей среды вынесло предупреждение для водителей: на дорогах опасность гололеда.

Погода в других городах

В Хельсинки в среду преимущественно облачно, ожидается небольшой снег. Температура воздуха колеблется от 0 до -3 градусов. Восточный ветер дует со скоростью до 4 м/с.

В Риге облачно, небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха колеблется от 0 до +2 градусов. Юго-западный ветер дует со скоростью до 8 м/с.

Источники: Агентство окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee

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