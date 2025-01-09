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09.01.2025, 10:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Снова подуют штормовые ветры и завьюжит

 
Ele Pedassaar
С оттепелью зима не закончилась, снег еще выпадет.
С оттепелью зима не закончилась, снег еще выпадет.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Со Швеции на Аландские острова смещается область пониженного атмосферного давления, Эстония находится на периферии этой области. Сегодня, 9 января, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщает Maaleht.

Температура воздуха колеблется около 0 градусов, на дорогах скользко. Вечером атмосферный вихрь ослабеет, в ночь на пятницу погода начнет прояснятся. Похолодает, температура воздуха повсеместно опустится ниже 0 градусов.

Днем в пятницу, 10 января, погоду в Эстонии будет определять новый активный циклон, смещающийся с Польши на страны Балтии. Постепенно с юга на север распространятся значительные осадки в виде снега и мокрого снега. Сильный восточный и северо-восточный ветер закрутит метель. Будут преобладать минусовые температуры.

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