ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Снова подуют штормовые ветры и завьюжит

Температура воздуха колеблется около 0 градусов, на дорогах скользко. Вечером атмосферный вихрь ослабеет, в ночь на пятницу погода начнет прояснятся. Похолодает, температура воздуха повсеместно опустится ниже 0 градусов.

Днем в пятницу, 10 января, погоду в Эстонии будет определять новый активный циклон, смещающийся с Польши на страны Балтии. Постепенно с юга на север распространятся значительные осадки в виде снега и мокрого снега. Сильный восточный и северо-восточный ветер закрутит метель. Будут преобладать минусовые температуры.