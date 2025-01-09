ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | На подходе сильный шторм! За два дня выпадет до 50 см снега

К утру пятницы новый активный циклон из Польши достигнет Калининграда, а его северная оконечность распространит свое влияние на Эстонию. К утру с юга в окрестности Рижского залива и Южную Эстонию придут плотные осадки в виде снега и мокрого снега. В Южной Эстонии пройдет и ледяной дождь, на дорогах гололедица! Ветер восточных направлений усилится до 12, на побережье Рижского залива скорость северо-восточного ветра порывами составит до 16 м/с.

Днем в пятницу (10.01) активный циклон достигнет литовско-латвийской границы и станет малоподвижным. Эстонию накроет северный край этого циклона. Сильные снегопады (мокрый снег) распространятся по всей Эстонии. Ожидается метель. После обеда осадки станут еще более интенсивными! По прогнозу синоптиков толщина снежного покрова на островах увеличится на 15-25 см, в северной и центральной материковой части Эстонии — на 8-15 см, в южной материковой части — на 2-6 см. Восточный и северо-восточный ветер на материке усилится, его скорость будет составлять порывами 13, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с . В Южной и Восточной Эстонии пройдет также ледяной дождь, ожидается гололедица!

В субботу (11.01) сильный снег и мокрый снег продолжатся. В западной части островов и на северном побережье Эстонии порывы северо-восточного ветра достигнут скорости 24 м/с. Метель. Выпадет 15-25 см снега, в Южной Эстонии 3-9 см.

Обильные осадки и метель сделают дорожные условия более тяжелыми!

Из-за близкой к нулю температуры существует высокий риск налипания мокрого снега. Мокрый и тяжелый снег будет накапливаться на деревьях и линиях электропередач, что может привести к перебоям в электроснабжении.

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Предупреждения синоптиков

Первая степень (желтый цвет) — погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием..

Вторая степень (оранжевый цвет) — погода опасна.Следует быть предельно внимательным, имеется вероятность стихийных бедствий.

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