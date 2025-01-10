10.01.2025, 08:52
ПРОГНОЗ | На Эстонию обрушится снежная буря, ожидаются сильная метель и ледяной дождь(11)
дорожные условия станут сложными
ФОТО: | Shutterstock
Конец недели будет ознаменован штормом, а в районах, где метель будет особенно сильной, снежный покров может достигнуть 25 см, пишет Maaleht.
В пятницу утром (10.01) на окрестности Рижского залива и Южную Эстонию обрушатся сильные осадки в виде мокрого снега и снега. На юге страны пройдет ледяной дождь и снег, возникнет опасность обледенения. Восточный ветер усилится порывами до 12, северо-восточный ветер вдоль Рижского залива усилится порывами до 16 м/с.
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