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10.01.2025, 08:52

ПРОГНОЗ | На Эстонию обрушится снежная буря, ожидаются сильная метель и ледяной дождь

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дорожные условия станут сложными
На Эстонию обрушится метель.
На Эстонию обрушится метель.
ФОТО: justkgoomm | Shutterstock

Конец недели будет ознаменован штормом, а в районах, где метель будет особенно сильной, снежный покров может достигнуть 25 см, пишет Maaleht.

В пятницу утром (10.01) на окрестности Рижского залива и Южную Эстонию обрушатся сильные осадки в виде мокрого снега и снега. На юге страны пройдет ледяной дождь и снег, возникнет опасность обледенения. Восточный ветер усилится порывами до 12, северо-восточный ветер вдоль Рижского залива усилится порывами до 16 м/с.

Днем 10 января активная область низкого давления переместится к литовско-латвийской границе и останется там относительно неподвижной. Северный край вихря охватит Эстонию.

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