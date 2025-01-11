ПРОГНОЗ | Снег и метель в Эстонии продолжатся, а к ночи ожидается резкое похолодание

Суббота

Ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом. Утром местами возможен небольшой дождь. В некоторых районах осадки будут сильными, а на севере страны — метель. Ветер на материке будет слабым и переменным, на островах и северном побережье — северным и северо-восточным со скоростью 7-14 м/с, с порывами до 21 м/с. Во второй половине дня на севере материка усилится северо-восточный ветер до 6-11 м/с. Температура воздуха составит от -2 до +1°C. Из-за снегопадов и метели видимость ухудшится, а дороги будут скользкими.

Ночью в Эстонии продолжатся снег и метель. К утру на западе осадки прекратятся, небо прояснится, однако местами возможна слабая метель. Ветер будет северным и северо-восточным 4-10 м/с, с порывами до 13 м/с, а на побережье — 9-15 м/с, с порывами до 21 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1..-6°C.

Воскресенье

В западной Эстонии ожидается малооблачная погода без осадков. В восточной части страны — облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, местами будет метель, но к полудню облачность уменьшится, а вероятность осадков снизится. Ветер северный и северо-восточный 3-9 м/с, порывы до 13 м/с, на побережье 9-14 м/с, с порывами до 20 м/с. После полудня ветер ослабеет и сменит направление на северо-западное. Температура воздуха от -1 до -6°C, к вечеру она будет понижаться.

Ночью ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-9 м/с. Температура воздуха составит от -5 до -12°C, местами опустится до -16°C, на побережье местами от 0 до +1°C, к утру температура поднимется.

Понедельник

Облачность будет увеличиваться. После полудня дожди и мокрый снег распространится на юго-восток страны, на материке также возможен снег и метель. Местами существует риск образования гололеда. Ветер юго-западный усилится до 5-11 м/с, с порывами до 15 м/с, на побережье — 11-16 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха повысится до -2..+2°C, на островах и западном побережье — до +4°C.