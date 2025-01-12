Погода нарушила железнодорожное движение: поезда сильно опаздывают

„Из-за выпавшего ночью снега были заблокированы стрелки в Вягева, Йыхви и Кохила, - сказал руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ. - Из-за тяжелых дорожных условий прервалось или было сильно нарушено движение пассажирских поездов соответственно между Таллинном и Тарту/Койдула/Валга, Таллинном и Нарвой и Таллинном и Рапла/Тюри/Вильянди“.

Ремонтные бригады AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee всё утро устраняли возникшие из-за тяжелых погодных условий повреждения инфраструктуры. „К настоящему моменту движение восстановлено, но поезда ходят с большими опозданиями и могут быть значительные изменения во времени прибытия и отправления. Просим перед поездкой обязательно смотреть сообщения об опозданиях на сайте Elron“, - добавил Мяэ.

Текущую информацию о влияющих на движение пассажирских поездов повреждениях инфраструктуры и изменениях во времени отправления и прибытия можно получить на сайте www.elron.ee или по бесплатному инфотелефону 616 0245.

Elron компенсирует стоимость поездки в случае опоздания поезда на 30 или более минут, и для получения компенсации нужно заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus

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