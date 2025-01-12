ФОТО И ВИДЕО | Эстонию накрыло снежным ковром: тысячи домохозяйств остались без электричества

Из-за набравшей силу метели сломалось множество деревьев и веток, что привело к масштабным отключениям электричества во многих местах на материковой части Эстонии, и по мере продолжения бури отключений еще прибавится, пока сохраняются снегопад и сильный ветер. Больше всего перебоев в Тартумаа, Харьюмаа, Пылвамаа и Вирумаа. Сегодня утром собралась кризисная комиссия Elektrilevi, а также был задействован добровольный кризисный резерв предприятия.

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„Метель, обрушившаяся на всю Эстонию в последние сутки, в сочетании с сильным ветром и перепадами температуры привела к масштабным отключениям электричества на всей материковой части Эстонии. Почти сто бригад вместе с нашим собственным кризисным резервом сегодня устраняют перебои по всей Эстонии, и центр управления также работает в полном составе, чтобы устранить перебои как можно быстрее. В первую очередь мы концентрируемся на восстановлении электроснабжения приоритетных объектов первого уровня, таких как больницы и дома призрения, школы и детские сады“, - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Поскольку погода остается переменчивой и в некоторых районах продолжает идти снег, ликвидировать неполадки сложно с точки зрения безопасности. „Основываясь на опыте ликвидации предыдущих перебоев из-за шторма, мы можем сказать, что около половины наших клиентов получат электричество в течение 12 часов. Однако мы должны учитывать, что в Тартумаа, Харьюмаа, Пылвамаа и Вирумаа, где ситуация наиболее сложная, устранение перебоев может занять время до среды“, - сказал Хярм.

„Мы призываем людей следовать предупреждениям метеослужбы и указаниям Спасательного департамента, как подготовиться к шторму и действовать во время него“. Изменения климата привели к частым и все более сильным штормам, поэтому мы должны готовиться к ним все вместе“, - сказал Хярм.

Список домашних запасов и правила поведения на случай различных кризисных ситуаций можно найти на сайте olevalmis.ee.