ПРОГНОЗ | Сильный снегопад утихнет, но погода готовит новый сюрприз

В воскресенье во второй половине дня начиная с северо-запада облачность постепенно поредеет и вероятность осадков уменьшится, но потом еще возможна поземка. Дует северный и северо-восточный ветер 5-10, порывами 15, на побережье 11-17, порывами до 22 м/с, к вечеру ослабеет и повернет на северо-запад. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов местами до +1°C, к вечеру понизится.

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Ночь на понедельник (13.01) под влиянием гребня высокого давления без существенных осадков и более ясная. Дует умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха повcеместно снизится до -5..-10°C, на материковой части страны местами до -15°C, только на открытом юго-западному ветру побережье погода мягче.

Днем в быстром западном потоке в северные районы Скандинавии перемещается область низкого давления, которая окажет сильное влияние на поле давления воздуха в окрестностях Балтийского моря и усилит юго-западный ветер. Вечером на Хийумаа и северное побережье материка придут облака с осадками, из которых выпадет немного дождя и мокрого снега. Температура воздуха во второй половине дня в Западной Эстонии поднимется выше 0°C, на востоке останется в пределах 0..-2°C. На дорогах из-за обледенения опасность гололеда!

Дорожные условия

Агентство окружающей среды из-за оттепели вынесло водителям предупреждение: на дорогах опасность гололеда.

Погода в других городах

В Хельсинки в воскресенье от -8 до -2 градусов, без осадков. Дует юго-западный ветер до 5 м/с.

В Риге сегодня от -10 до 0 градусов, идет снег. Дует северо-восточный ветер до 9 м/с.

Источники: метеослужба Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee

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