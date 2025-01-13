13.01.2025, 08:00
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидается дождь, после обеда - ураганный ветер
ФОТО: | Delfi Meedia
За снежными выходными последует дождливый и ветреный понедельник.
В понедельник погода будет пасмурной с прояснениями. Вечером местами пройдет дождь и мокрый снег, на материке также снег. Есть риск гололеда. Днем юго-западный и западный ветер усилится с 3 до 9, на побережье порывами до 13, днем юго-западный ветер усилится с 5 до 11, порывами до 15, на побережье 11-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха повысится до -2..+2, на островах до +4 градусов.
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