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13.01.2025, 08:00

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидается дождь, после обеда - ураганный ветер

 
В понедельник нас ждет ураганный ветер
В понедельник нас ждет ураганный ветер
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

За снежными выходными последует дождливый и ветреный понедельник.

В понедельник погода будет пасмурной с прояснениями. Вечером местами пройдет дождь и мокрый снег, на материке также снег. Есть риск гололеда. Днем юго-западный и западный ветер усилится с 3 до 9, на побережье порывами до 13, днем ​​юго-западный ветер усилится с 5 до 11, порывами до 15, на побережье 11-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха повысится до -2..+2, на островах до +4 градусов.

Агентство по охране окружающей среды выпустило предупреждение о сильном ветре в прибрежных районах.

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