ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидается дождь, после обеда - ураганный ветер

В понедельник погода будет пасмурной с прояснениями. Вечером местами пройдет дождь и мокрый снег, на материке также снег. Есть риск гололеда. Днем юго-западный и западный ветер усилится с 3 до 9, на побережье порывами до 13, днем ​​юго-западный ветер усилится с 5 до 11, порывами до 15, на побережье 11-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха повысится до -2..+2, на островах до +4 градусов.