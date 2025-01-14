ФОТО | Талый снег затопил пешеходный туннель под мостом

Если кто-то захочет пройти под мостом Кроонуайя в Тарту, то не сможет сделать это, не намочив ноги, поскольку пешеходный тоннель затопило.

Репортер Maaleht Тармо Михельсон побывал на месте. „В тоннеле не менее 10 см воды, и мне бы очень не хотелось по нему идти“, — прокомментировал он ситуацию.

С мостом Кроонуайя проблемы возникают часто. Например, в декабре 2017 года из-за таяния снега ситуация там была такой:

При этом, похоже, что сегодня дела обстоят еще хуже, поскольку еще не весь снег расстаял. Ближайшее будущее покажет, поднимется ли уровень воды в Эмайыги еще и если да, то насколько.

Погода в Тарту

Во вторник ожидается дождь, температура воздуха +2-+3 градуса. Оттепель продлится до обеда среды, когда температура ненадолго опустится до -7 градусов. Однако и это не продлится долго, поскольку в четверг и пятницу температура снова повысится. Велика опасность обледенения.

Прогноз погоды для всей Эстонии читайте ЗДЕСЬ.

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