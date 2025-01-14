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14.01.2025, 17:43

ФОТО С ДРОНА | Уровень воды в Эмайыги повышается, горуправа Тарту советует в некоторых районах проверить подвалы

 
Emajõe veetase 14.01.25
Emajõe veetase 14.01.25
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Хотя прогнозы не говорят о том, что уровень воды в реке Эмайыги поднимется до критической отметки, Тартуская горуправа на всякий случай готова отреагировать, потому что до предельной отметки осталось не очень далеко.

Во вторник по состоянию на 9 часов утра уровень воды в реке Эмайыги был на 204 сантиметра выше Амстердамского нуля. Согласно прогнозу Агенства окружающей среды, при таянии снега уровень воды может подняться до 220-230 сантиметров. Критической ситуация станет тогда, когда уровень воды достигнет 254 сантиметров, но в настоящее время прогнозы этого не показывают. Городская управа заверяет, что следит за ситуацией и готова в случае необходимости быстро отреагировать.

По словам вице-мэр Раймонда Тамма, в своих действиях горуправа исходит из прогнозов Агенства окружающей среды. „По прогнозам, уровень воды в Эмайыги может достичь критической отметки тогда, когда к таянию снега добавятся сильные дожди. Однако на данный момент прогнозы таких сильных осадков не показывают“, - сообщил он.

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