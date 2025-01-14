ФОТО С ДРОНА | Уровень воды в Эмайыги повышается, горуправа Тарту советует в некоторых районах проверить подвалы

Во вторник по состоянию на 9 часов утра уровень воды в реке Эмайыги был на 204 сантиметра выше Амстердамского нуля. Согласно прогнозу Агенства окружающей среды, при таянии снега уровень воды может подняться до 220-230 сантиметров. Критической ситуация станет тогда, когда уровень воды достигнет 254 сантиметров, но в настоящее время прогнозы этого не показывают. Городская управа заверяет, что следит за ситуацией и готова в случае необходимости быстро отреагировать.