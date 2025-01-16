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16.01.2025, 10:32

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Слякотная погода продолжается! Когда ждать похолодания?

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Kertu Sild
Оттепель и слякоть в Таллинне
Оттепель и слякоть в Таллинне
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На текущей неделе температура воздуха продолжит держаться преимущественно выше 0°. Области низкого давления будут чередоваться с гребнями высокого давления, которые будут приносить в облачную погоду короткие прояснения.

В четверг южный край области низкого давления, перемещающейся через Северную Европу, принесет нам новую порцию влажного и теплого воздуха, в результате чего в Эстонии ожидается пасмурная и дождливая погода. Во второй половине дня, начиная с севера, вероятность дождя уменьшится и погода прояснится. Ветер западных направлений, во внутренних районах страны умеренный, на побережье — порывистый. Температура воздуха +2... +6°.

Дорожные условия

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