16.01.2025, 10:32
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Слякотная погода продолжается! Когда ждать похолодания?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На текущей неделе температура воздуха продолжит держаться преимущественно выше 0°. Области низкого давления будут чередоваться с гребнями высокого давления, которые будут приносить в облачную погоду короткие прояснения.
В четверг южный край области низкого давления, перемещающейся через Северную Европу, принесет нам новую порцию влажного и теплого воздуха, в результате чего в Эстонии ожидается пасмурная и дождливая погода. Во второй половине дня, начиная с севера, вероятность дождя уменьшится и погода прояснится. Ветер западных направлений, во внутренних районах страны умеренный, на побережье — порывистый. Температура воздуха +2... +6°.
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