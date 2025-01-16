ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Слякотная погода продолжается! Когда ждать похолодания?

В четверг южный край области низкого давления, перемещающейся через Северную Европу, принесет нам новую порцию влажного и теплого воздуха, в результате чего в Эстонии ожидается пасмурная и дождливая погода. Во второй половине дня, начиная с севера, вероятность дождя уменьшится и погода прояснится. Ветер западных направлений, во внутренних районах страны умеренный, на побережье — порывистый. Температура воздуха +2... +6°.