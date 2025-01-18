ПРОГНОЗ | Ура! Эстонию ждет сухая и солнечная суббота

В ночь на субботу (18.01) область низкого давления переместилась через северную Скандинавию в северные регионы России, и дополнительная влага выпала в виде дождя. Утром температура воздуха также понизится, местами до 0°C, что сделает дороги скользкими.

В субботу с моря над Эстонией пройдет хребет высокого давления. Погода будет преимущественно солнечной. Ветер преимущественно северо-западный 5-11, порывами до 14, в Северной Эстонии 8-14 порывами до 20 м/с. После обеда ветер западных направлений будет постепенно ослабевать. Температура воздуха 1..4, на островах до 6, во второй половине дня во внутренних районах страны опустится до 0..-1°C.