ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Эстонию ждет похолодание и снегопады

В воскресенье Эстония окажется на границе между южной областью высокого давления и северной областью низкого давления. Погода облачная с прояснениями. В первой половине дня во многих местах сохранится туман, видимость составит 200 метров и менее, местами возможна морось. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, к вечеру на островах изменится на северо-западный. Температура воздуха +1..+5°С.