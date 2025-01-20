ПРОГНОЗ | В ближайшие дни погода в Эстонии изменится, ожидаются снегопады и метели

В понедельник облачно с прояснениями. В Центральной и Западной Эстонии, а также в Пярнумаа густой туман. Вечером на островах может выпасть небольшой дождь или мокрый снег. Ветер повернет с севера на восток и будет дуть со скоростью 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С, к вечеру понизится.