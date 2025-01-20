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20.01.2025, 08:34

ПРОГНОЗ | В ближайшие дни погода в Эстонии изменится, ожидаются снегопады и метели

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Зима еще впереди!
Зима еще впереди!
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

На начавшейся неделе осадки снова станут более снежными, а температура воздуха по-прежнему будет колебаться в пределах плюсовых и минусовых значений, пишет Maaleht.

В понедельник облачно с прояснениями. В Центральной и Западной Эстонии, а также в Пярнумаа густой туман. Вечером на островах может выпасть небольшой дождь или мокрый снег. Ветер повернет с севера на восток и будет дуть со скоростью 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С, к вечеру понизится.

Дороги скользкие!

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