20.01.2025, 08:34
ПРОГНОЗ | В ближайшие дни погода в Эстонии изменится, ожидаются снегопады и метели(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На начавшейся неделе осадки снова станут более снежными, а температура воздуха по-прежнему будет колебаться в пределах плюсовых и минусовых значений, пишет Maaleht.
В понедельник облачно с прояснениями. В Центральной и Западной Эстонии, а также в Пярнумаа густой туман. Вечером на островах может выпасть небольшой дождь или мокрый снег. Ветер повернет с севера на восток и будет дуть со скоростью 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С, к вечеру понизится.
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