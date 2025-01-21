Важное предупреждение | В ожидании метели и мокрого снега: на дорогах Эстонии высок риск гололеда

Во второй половине дня дорожные условия в Эстонии будут отличаться в зависимости от региона. На востоке от линии Таллинн-Тарту ожидаются сильный снегопад и метель, дороги могут быть очень скользкими. Во время снегопада видимость местами может быть ограничена, существует также риск образования гололеда. Температура на дорогах ниже нуля, на Сааремаа и западном побережье — немного выше нуля.

По прогнозу погоды, снег и метель ожидаются во вторник вечером. В Западной Эстонии возможен мокрый снег и дождь. Поздно вечером температура воздуха начнет немного повышаться, однако температура на поверхности дорог по-прежнему будет ниже нуля, поэтому высок риск гололеда. Ближе к утру осадки станут более обширными. Температура воздуха ночью -6..+1, на островах и западном побережье +3°С. Ночью будет дуть сильный порывистый ветер. В Восточной Эстонии за ночь может выпасть до 3 см снега. Дороги во многих местах будут скользкими.

Следует учесть, что время сильного снегопада видимость на дорогах может быть очень плохая. Если вы не можете отложить поездку, определенно следует заложить гораздо больше времени, чем обычно, на то, чтобы добраться до места назначения. В районах, где ожидаются снегопад и метель, необходимо значительно снизить разрешенную скорость, соблюдать большую дистанцию, чем обычно, а также учитывать тормозной путь.

В среду ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дождь и мокрый снег, в Восточной Эстонии возможен снег. Ветер южный, 3–9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

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