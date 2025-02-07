ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Выходные будут холодными и солнечными
„Мороз и солнце, день чудесный“ - эта знакомая строчка как нельзя лучше описывает грядущие выходные.
В пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, на материке также южный со скоростью 1-6, на островах и западном побережье 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.
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Холодная и сухая погода сохранится до конца недели. Метеоролог Кайро Кийтсак написал в еженедельном прогнозе погоды Maaleht, что в субботу и воскресенье ветер на материке будет преимущественно слабым, на побережье - порывистым, в субботу юго-восточным, а в воскресенье — южным. Температура воздуха ночью -9...-3 градуса, на востоке местами ниже -10 градусов, на побережье островов -2...+1 градус, дневной температурный фон от -4 градусов в Восточной Эстонии до +1 градуса в Западной Эстонии.
Дорожные условия
На дорогах продолжает сохраняться опасность оледенения.
Погода в других местах
В Хельсинки в пятницу температура составит от -2 до +1 градуса.Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный до 5 м/с.
В Риге ясно, без осадков. Ветер юго-восточный до 5 м/с. Температура воздуха от -3 до +1.
Что принесет нам февраль?
RusDelfi писал в большом прогнозе на вторую половину зимы, что 29 января стал рекордно теплым зимним днем почти по всей Эстонии. На многих станциях наблюдения были установлены новые суточные рекорды. Температура воздуха местами достигала +8°С.
По словам ведущего специалиста климатического отдела Агентства окружающей среды Эстонии Мийны Крабби, теплая зима этого года является скорее аномалией, поскольку в длинном ряду данных (с 1922 года) зафиксировано всего несколько зим с плюсовыми температурами.
Самой теплой была зима 2019/2020 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 2,5 градуса.
„Учитывая общее потепление, вполне вероятно, что такие теплые зимы будут наблюдаться и в будущем, но снежные зимы с более морозными температурами полностью не исчезнут“, — подтверждает Крабби.
По словам специалиста, преждевременных выводов делать не стоит, однако если посмотреть на десять самых теплых зим, то последовавшие за ними весны, как правило, были теплее, а лета — прохладнее.