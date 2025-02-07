ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Выходные будут холодными и солнечными

В пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, на материке также южный со скоростью 1-6, на островах и западном побережье 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

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Холодная и сухая погода сохранится до конца недели. Метеоролог Кайро Кийтсак написал в еженедельном прогнозе погоды Maaleht, что в субботу и воскресенье ветер на материке будет преимущественно слабым, на побережье - порывистым, в субботу юго-восточным, а в воскресенье — южным. Температура воздуха ночью -9...-3 градуса, на востоке местами ниже -10 градусов, на побережье островов -2...+1 градус, дневной температурный фон от -4 градусов в Восточной Эстонии до +1 градуса в Западной Эстонии.

Дорожные условия

На дорогах продолжает сохраняться опасность оледенения.

Погода в других местах

В Хельсинки в пятницу температура составит от -2 до +1 градуса.Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный до 5 м/с.

В Риге ясно, без осадков. Ветер юго-восточный до 5 м/с. Температура воздуха от -3 до +1.

Что принесет нам февраль?

RusDelfi писал в большом прогнозе на вторую половину зимы, что 29 января стал рекордно теплым зимним днем ​​почти по всей Эстонии. На многих станциях наблюдения были установлены новые суточные рекорды. Температура воздуха местами достигала +8°С.

По словам ведущего специалиста климатического отдела Агентства окружающей среды Эстонии Мийны Крабби, теплая зима этого года является скорее аномалией, поскольку в длинном ряду данных (с 1922 года) зафиксировано всего несколько зим с плюсовыми температурами.

Самой теплой была зима 2019/2020 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 2,5 градуса.

„Учитывая общее потепление, вполне вероятно, что такие теплые зимы будут наблюдаться и в будущем, но снежные зимы с более морозными температурами полностью не исчезнут“, — подтверждает Крабби.

По словам специалиста, преждевременных выводов делать не стоит, однако если посмотреть на десять самых теплых зим, то последовавшие за ними весны, как правило, были теплее, а лета — прохладнее.