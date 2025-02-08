ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Температура в Эстонии опустилась ниже нуля

Холодная и сухая погода сохранится до конца недели.

В субботу будет облачно с ясным небом и без существенных осадков. Вечером облака поредеют на юго-востоке. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0...-3°C.

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В воскресенье в восточной части Эстонии будет ясно, в западной - облачно. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 0...-5°C.

Дорожные условия

Погода в других местах

В субботу в Хельсинки будет на градус или два ниже нуля. Погода будет сухой, преимущественно облачной. Ветер юго-восточный до 7 м/с.

В Риге будет светить солнце, будет от -3 до +1 градуса. Солнечно, юго-восточный ветер до 5 м/с. Температура будет умеренной.

Источники: keskkonnaagentuuri ilmateenistus, freemeteo.ee, TarkTee

Что принесет нам февраль?

RusDelfi писал в большом прогнозе на вторую половину зимы, что 29 января стал рекордно теплым зимним днем ​​почти по всей Эстонии. На многих станциях наблюдения были установлены новые суточные рекорды. Температура воздуха местами достигала +8°С.

По словам ведущего специалиста климатического отдела Агентства окружающей среды Эстонии Мийны Крабби, теплая зима этого года является скорее аномалией, поскольку в длинном ряду данных (с 1922 года) зафиксировано всего несколько зим с плюсовыми температурами.

Самой теплой была зима 2019/2020 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 2,5 градуса.

„Учитывая общее потепление, вполне вероятно, что такие теплые зимы будут наблюдаться и в будущем, но снежные зимы с более морозными температурами полностью не исчезнут“, — подтверждает Крабби.

По словам специалиста, преждевременных выводов делать не стоит, однако если посмотреть на десять самых теплых зим, то последовавшие за ними весны, как правило, были теплее, а лета — прохладнее.