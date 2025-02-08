ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Температура в Эстонии опустилась ниже нуля
На этих выходных нас ждет ясное небо и облачность, которые будут сменять друг друга.
Холодная и сухая погода сохранится до конца недели.
В субботу будет облачно с ясным небом и без существенных осадков. Вечером облака поредеют на юго-востоке. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0...-3°C.
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В воскресенье в восточной части Эстонии будет ясно, в западной - облачно. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 0...-5°C.
Дорожные условия
Погода в других местах
В субботу в Хельсинки будет на градус или два ниже нуля. Погода будет сухой, преимущественно облачной. Ветер юго-восточный до 7 м/с.
В Риге будет светить солнце, будет от -3 до +1 градуса. Солнечно, юго-восточный ветер до 5 м/с. Температура будет умеренной.
Источники: keskkonnaagentuuri ilmateenistus, freemeteo.ee, TarkTee
Что принесет нам февраль?
RusDelfi писал в большом прогнозе на вторую половину зимы, что 29 января стал рекордно теплым зимним днем почти по всей Эстонии. На многих станциях наблюдения были установлены новые суточные рекорды. Температура воздуха местами достигала +8°С.
По словам ведущего специалиста климатического отдела Агентства окружающей среды Эстонии Мийны Крабби, теплая зима этого года является скорее аномалией, поскольку в длинном ряду данных (с 1922 года) зафиксировано всего несколько зим с плюсовыми температурами.
Самой теплой была зима 2019/2020 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 2,5 градуса.
„Учитывая общее потепление, вполне вероятно, что такие теплые зимы будут наблюдаться и в будущем, но снежные зимы с более морозными температурами полностью не исчезнут“, — подтверждает Крабби.
По словам специалиста, преждевременных выводов делать не стоит, однако если посмотреть на десять самых теплых зим, то последовавшие за ними весны, как правило, были теплее, а лета — прохладнее.