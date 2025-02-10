ПРОГНОЗ | Какую погоду принесет нам начало новой недели?
В большинстве уголков Эстонии температура еще некоторое время будет оставаться ниже нуля.
В понедельник, 10 февраля, облачность рассеется, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-5, в Западной Эстонии местами до +1°C.
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Во вторник, 11 февраля, область высокого давления со Скандинавии распространится на страны Балтии. Погода остается спокойной, без осадков. Температура воздуха ночью -4..-7°С, на внутренней части страны местами -10, днем -1..-4°С.
В среду, 12 февраля, под влиянием надвигающейся с северо-запада границы области низкого давления область высокого давления немного сместится на юго-запад, но осадки до нас не дойдут. На северном побережье и в Восточной Эстонии ожидается слабый умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха в начале ночи составит -3..-7°C, к утру повысится, днем 0..-3, на северо-западе Эстонии до +2°C.
Дорожные условия
Погода в других местах
В Хельсинки в понедельник температура составит от -2 до +1 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 3 м/с.
В Риге от -6 до +1 градуса. Небо ясное, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 3 м/с.
Источники: Метеорологическая служба Агентства окружающей среды, ffreemeteo.ee, TarkTee