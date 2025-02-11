ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Почти всю Эстонию охватили морозы. Но есть исключения

Во вторник облачная с прояснениями погода без осадков. Утром местами туман. Дует ветер переменных направлений 1–6, в районе Рижского залива ветер восточных направлений 3–9 м/с. Температура воздуха 0...–6 °C.

Если в большей части Эстонии царят минусовые температуры, то в столице, на островах и на побережье день пройдет в компании 0 градусов.

В ночь на среду температура упадет до –2...–8, в Южной Эстонии - до –12 градусов.

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В среду (12.02) область высокого давления немного сместится на юго-запад под влиянием оказывающего давление с северо-запада края области низкого давления, но осадки до нас не дойдут. Дует слабый, на северном побережье и в Восточной Эстонии умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха в начале ночи –3...–7 °C, утру повысится, днем 0...–3, в Северо-Западной Эстонии до +2 °C.

Дорожные условия

Погода в других странах

В Хельсинки сегодня ясная погода без осадков. Температура колеблется между 0 и –3. Дует юго-западный ветер до 7 м/с.

В Риге также ясно, температура между 0 и –6. Дует юго-восточный ветер до 3 м/с.

Источники: метеослужба Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee