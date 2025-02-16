ПРОГНОЗ | Грядут самые „кусачие“ морозы этой зимы

В воскресенье ожидается переменная облачность. Местами снег. Ветер северный и северо-западный, 2-8 м/с. Во второй половине дня с северо-запада приблизится область низкого давления, что принесет более сильные снегопады, которые сначала достигнут островов, а затем распространятся на западную часть континента. В прибрежных районах метель. Ветер сменит направление на юго-западный и южный, вечером северо-западный и западный ветер усилится до 6-10 баллов, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.