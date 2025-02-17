ВИДЕО | Осторожно! Уровень воды в Эмайыги поднялся до самого высокого уровня за последние 13 лет

В январе таяние снегов, дожди и заторы льда подняли уровень воды в реке Эмайыги значительно выше среднего зимнего значения, а теплая погода в начале февраля принесла в реку дополнительный объем воды с водосборного бассейна. Из-за отрицательных температур уровень воды немного снизился, но базовый уровень остался высоким.

Вода в Эмайыги снова начала подниматься днем 14 февраля с отметки 225 см. Прогноз погоды на ближайшие два дня обещает как минусовые температуры, так и небольшой снегопад, что может способствовать дальнейшему повышению уровня воды.

По прогнозу Агентства окружающей среды, критический уровень воды в Тарту в ближайшее время будет превышен и, вероятно, достигнет 260-270 см.

Если это произойдет, будет выпущено официальное предупреждение. Следует иметь в виду, что это явление можно показаться впечатляющими, но оно представляет опасность. Ледяные берега скользкие, а вода очень холодная. Быстрое течение может очень быстро унести упавшего в воду человека, поэтому необходимо быть осторожными.