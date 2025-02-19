ПРОГНОЗ | Синоптик: резиновые сапоги не убирайте, скоро вновь потеплеет

В четверг ожидается ясная погода без осадков, несколько часов будет солнечная погода, обусловленная областью высокого давления. Температура воздуха на островах и западном побережье будет около 0°, на материке – от –1...–2° на западном побережье и до –4...–6° в центральных районах.

В пятницу область высокого давления переместится в сторону России, осадков над большей частью Эстонии не ожидается. Лишь на островах после обеда появятся облака, из которых выпадет немного снега и снега с дождем. Из-за воздействия области низкого давления ветер южных направлений будет порывистым, до 12 м/с, на побережье - до17 м/с, а вдоль Балтийского моря - до 20 м/с. Температура ночью будет –5...–10°, на островах немного теплее, днем на островах около 0°, на материке – от –1...–4°.